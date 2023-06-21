Яна Троянова высказалась об исчезновении «Ольги»

Актриса Яна Троянова прокомментировала удаление сериала «Ольги» с ее участием с официальных видеосерверов, а также сообщила, что продолжит работать на Россию.

Сериал «Ольга», где Яна Троянова сыграла главную роль, выходил на ТНТ с 2016 по 2023 годы. Финальную серию пятого сезона показали на ТНТ 4 мая.

19 июня из видеосервиса Premier и сайта ТНТ сериал «Ольга» был удален, как и комедия «Конец фильма», спин-офф «Чича из "Ольги"» и реалити «Последний герой», где она была в роли ведущей. Официальная причина удаления проектов не сообщается, но СМИ связывают это с негативными высказываниями актрисы о России.

«Не знаю, что там у них происходит, я не нахожусь в России. Меня не приглашают за столы обсуждения. Не хотелось бы тонуть в догадках. Но что-то происходило, что-то они думали. Возможно, это только начало. Я отдаю себе отчет. Ответственность вся на мне, что сегодня происходит с нашими проектами», — прокомментировала Троянова удаление проектов «Дождю» (признан иноагентом в РФ).

Также актриса отметила, что, хоть и не находится в России, все равно продолжает работать на родную страну. Но новые проекты не связаны с ТВ.