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Сериал «Ольга» пропал с сайта ТНТ после критики России Трояновой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ольга»

Сериал «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли недоступен для просмотра в официальных каналах, исчезновение проекта может быть связано с негативными высказываниями актрисы о России.

«Ссылка, на которую вы нажали, возможно, устарела и больше не работает. Вы случайно набрали неверный адрес страницы», — сообщается на странице сериала в видеосервисе Premier.

На сайте ТНТ, где выходил сериал, тоже отсутствует какая-либо информация о проекте. При этом «Ольга» — один их хитов канала. 

Телеканал ТНТ не комментирует исчезновение «Ольги». Ранее Яна Троянова дала интервью, в котором негативно высказалась о политике в России. Также актриса уехала из страны, теперь она живет во Франции.

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