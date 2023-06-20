Сериал «Ольга» пропал с сайта ТНТ после критики России Трояновой

Сериал «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли недоступен для просмотра в официальных каналах, исчезновение проекта может быть связано с негативными высказываниями актрисы о России.

«Ссылка, на которую вы нажали, возможно, устарела и больше не работает. Вы случайно набрали неверный адрес страницы», — сообщается на странице сериала в видеосервисе Premier.

На сайте ТНТ, где выходил сериал, тоже отсутствует какая-либо информация о проекте. При этом «Ольга» — один их хитов канала.

Телеканал ТНТ не комментирует исчезновение «Ольги». Ранее Яна Троянова дала интервью, в котором негативно высказалась о политике в России. Также актриса уехала из страны, теперь она живет во Франции.