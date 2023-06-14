НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Экс-председатель СО РАН получил срок за приватизацию коттеджа

Источник:
Sibnet.ru
282 3
Экс-председатель СО РАН Александр Асеев
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Советский районный суд Новосибирска приговорил к четырем годам лишения свободы условно и штрафу 500 тысяч рублей бывшего главу Сибирского отделения СО РАН академика Александра Асеева, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Асеев в 2009-2015 годах, когда был главой СО РАН, заключил договор о найме коттеджа, находившегося в собственности академии наук, а затем приватизировал его, хотя имел квартиру.

При этом он убеждал коллег, что коттедж будет использоваться для приема иностранных гостей, для чего сделал ремонт за бюджетные деньги (так двухэтажное здание превратилось в трехэтажное). В итоге экс-председатель приватизировал коттедж на имя дочери, для этого, по данным силовиков, подделал ее подпись, поскольку она постоянно проживала во Франции.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничеств в особо крупном размере с использованием служебного положения) в 2019 году. Ущерб бюджету РФ составил около 46 миллионов рублей (по оценке на 2015 год).

Прокурор просил пять лет лишения свободы условно и штраф в 500 тысяч рублей. Суд сократил срок до четырех лет. Коттедж надлежит вернуть законному владельцу — Российской Федерации.

Асеев не признал своей вины и намерен обжаловать приговор. Ранее он объяснял, что получил коттедж по решению президиума СО РАН, который таким образом «поощрял» талантливых ученых. А свою четырехкомнатную квартиру передал в собственность РФ.

Еще по теме
Героя «Битвы экстрасенсов» взяли за попытку стать диверсантом ВСУ
Выцветшие автомобильные номера попали под статью об экстремизме
Десятки тысяч контрафактных Lego задержали на российской границе
Пятилетняя девочка выстрелила в младшего брата в иркутском поселке
смотреть все
ЧП #Криминал #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
Психолог посоветовала, как быстро привести свою жизнь в порядок
Пригожин раскрыл свои амбиции и призвал объединиться для победы
Обсуждение (3)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

Tanatholog

У такой знаменитой личности не хватило денег на билет с багажом?

DEMON01

Очередной сюжет из рубрики Вовкины мечты

Asd10

Наши это не ваши. Природу портить не хотят. Территория Украины наша будет, зачем её загрязнять? А американцам...

nicollaich

Английские снаряды с обеднённым ураном уже эффектно горели в Тернополе.