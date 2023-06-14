Экс-председатель СО РАН получил срок за приватизацию коттеджа

Советский районный суд Новосибирска приговорил к четырем годам лишения свободы условно и штрафу 500 тысяч рублей бывшего главу Сибирского отделения СО РАН академика Александра Асеева, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Асеев в 2009-2015 годах, когда был главой СО РАН, заключил договор о найме коттеджа, находившегося в собственности академии наук, а затем приватизировал его, хотя имел квартиру.

При этом он убеждал коллег, что коттедж будет использоваться для приема иностранных гостей, для чего сделал ремонт за бюджетные деньги (так двухэтажное здание превратилось в трехэтажное). В итоге экс-председатель приватизировал коттедж на имя дочери, для этого, по данным силовиков, подделал ее подпись, поскольку она постоянно проживала во Франции.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничеств в особо крупном размере с использованием служебного положения) в 2019 году. Ущерб бюджету РФ составил около 46 миллионов рублей (по оценке на 2015 год).

Прокурор просил пять лет лишения свободы условно и штраф в 500 тысяч рублей. Суд сократил срок до четырех лет. Коттедж надлежит вернуть законному владельцу — Российской Федерации.

Асеев не признал своей вины и намерен обжаловать приговор. Ранее он объяснял, что получил коттедж по решению президиума СО РАН, который таким образом «поощрял» талантливых ученых. А свою четырехкомнатную квартиру передал в собственность РФ.