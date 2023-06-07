«Яндекс» запустил такси без водителей

роботакси «Яндекса» Фото: © «Яндекс»

«Яндекс» в тестовом режиме запустил роботакси в Москве — автомобили управляются искусственным интеллектом. Любая поездка в роботакси будет стоить 100 рублей, в тестировании смогут поучаствовать пользователи от 18 лет, сообщает пресс-служба компании.

Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта. Затем доступ откроют для остальных москвичей — они увидят в приложении «Яндекс Go» специальную кнопку для заказа роботакси.

Сейчас роботакси берет только одного пассажира. Роботакси работают в тестовом режиме в каждый день с семи утра до часа ночи, точное количество автономных машин «Яндекс» не раскрывает.

Первые испытания роботакси «Яндекса» прошли в 2018 году в Иннополисе. С тех пор беспилотные машины проехали уже больше 24 миллионов километров, а жители Иннополиса совершили более 60 тысяч поездок.