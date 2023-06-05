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Смертельный сидр: что известно о массовом отравлении

Источник:
Sibnet.ru
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больница
Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru
Массовое отравление фруктовым сидром произошло в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии — погибло 18 человек, несколько десятков пострадали. По данным следствия, пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр», изготовленный индивидуальным предпринимателем из Самары.

Первые пострадавшие обратились за помощью с 3 по 5 июня — их госпитализировали с диагнозом «отравление неустановленным веществом». Позднее выяснилось, что они выпили напиток марки «Мистер сидр», купленный в сетевых магазинах «Территория пива» и «Биррхаус».

Какие регионы пострадали

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем телеграм-канале, что число пострадавших от отравления сидром в регионе выросло до 35 человек. По его словам, 25 человек пострадали в Димитровграде, 9 — в Ульяновске, один в Новой Малыкле.

При этом 16 человек скончалось, 14 пациентов находятся в больнице, включая 16-летнюю студентку. Также зафиксированы два случая смерти в Новокуйбышевске Самарской области, еще два человека отравились в Удмуртии, они госпитализированы.

Какой напиток стал убийцей

Производством алкогольного сидра с различными вкусовыми добавками «Яблоко», «Персик», «Груша» и «Вишня» занимался индивидуальный предприниматель из поселка Винтай Самарской области. Он задержан, на предприятии ведется проверка.

этикетка сидры-убийцы
этикетка сидра-убийцы
Фото: © postavshhiki.ru

Власти официально не сообщали, какое вещество, содержащееся в сидре, могло привести к отравлению. По одной из версий, в составе напитка был метанол. Полиция изъяла порядка 6 тысяч литров сидра.

Назначено проведение физико-химического исследования изъятой продукции. Проверка показала, что во время последних закупок 31 мая и 1 июня на алкоголь были переданы только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество.

Первые реакции

Управление СКР по Ульяновской области возбудило дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Предыдущее массовое отравление алкогольным суррогатом произошло в конце 2016 года в Иркутской области, тогда пострадали 123 человека, 76 из них скончались. Причиной стало употребление концентрата для принятия ванн «Боярышник», содержащего 93% этилового спирта.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям выявить и изъять всю продукцию «Мистер сидр» по стране. «Роспотребнадзор призывает не употреблять в пищу продукцию указанной марки до окончания расследования», — говорится в заявлении ведомства.

Росалкогольрегулирование уже заблокировало в ЕГАИС отгрузки и поставки продукции под маркой «Мистер Сидр» производства ООО «Анди» на всей территории страны.

Граждан призвали сообщать о местах продажи напитка «Мистер сидр», не покупать и не употреблять его, а в случае употребления незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

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