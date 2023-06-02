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Секреты банных веников от Евгения Конюхова

Источник:
Sibnet.ru
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Ученый-охотовед Евгений Конюхов, брат знаменитого путешественника, на пенсии занялся изготовлением банных веников. И за два десятка лет узнал о вениках все. Березовые, дубовые, осиновые, липовые, хвойные – у каждого свое назначение и даже способ применения. Евгений Никанорович поделился секретами заготовки и выбора веника для парной. 

Березовые веники – универсальные их чаще всего и используют. Но многие думают, что нужно выбирать самые молодые ветки березы, на самом деле лучше брать ветки покрепче. 

Дубовые веники «для настоящих мужчин», их плюс в том, что дубовый лист не прилипает к телу, он плотнее березового и им можно хорошо пропариться. Дубовые крепче, и одного веника хватает на несколько бань.

Для женщин Конюхов он советует липовые веники – они более мягкие. Но их важно правильно запарить – подержать в теплой воде 15-20 минут. Если ошпарить кипятком, то липовый веник станет «как тряпка».

Осиновый веник не простой, он умеет забирать у человека отрицательную энергетику, утверждает собеседник. Париться осиной нужно, когда тело уже разогрето и пропарено березой. А после осины необходимо еще раз пропариться березовым или дубовым веником.

«Если у человека простуда, то ему хорошо парить кедровым или пихтовым веником спину и колени, в этих вениках содержатся масла, которые помогают при простуде», — рекомендует Конюхов. Но хвойные веники продаются только зимой, в мороз потому, что при теплой погоде быстро портятся.

Дезинфицирующими и лечебными свойствами также обладает эвкалиптовый  веник, содержащееся в нем масло эвкалипта, попадая в организм, убивает болезнетворные бактерии.

«Парится эвкалиптом нужно осторожно, поскольку концентрация масла очень высока и можно просто угореть, — предупреждает Евгений Никанорович. – Целый веник, может, и не нужен, достаточно заложить в обычный березовый несколько веточек эвкалипта».

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Как заготовить веники

Изготовление веника, отмечает собеседник, также требует соблюдения определенной технологии. Самые доступны для самостоятельно заготовки в наших широтах — березовые веники.

По технологии Конюхова, нужно выбирать крепкие ветки, чтобы веник получился высотой 50-55 сантиметров. 

Сначала нужно сделать лишь одну вязку, веник распустить веером, чтобы он быстрее высох, и подвешивать так, чтобы один не касался другого.

Сушится веник 4-10 дней на сквозняке – в зависимости от уличной температуры. Затем его скрепляют второй и третьей вязкой. 

Вязка должна быть туго затянута, если силы не хватает, то в ручку для плотности можно забить небольшой колышек. Сухие веники хранят в картонных коробках – они и не мнутся, не пылятся и переносить их легко. 

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Жизнь #Дача #Здоровье #Потребитель
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