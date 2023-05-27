Даже без чая: какая еда убивает эффект парилки

Пиво, шашлык и банька — этим летом они будут почти на каждой даче. И на утро любители париться будут просыпаться с больной головой и не понимать как оздоровительная процедура привела к такому результату. Почему в бане нельзя есть и пить все подряд?

Организм в бане самоочищается. Из-за высоких температур поры расширяются, через кожу выводятся накопившиеся токсины. Для этого процесса нужна энергия. Поэтому важно, что есть и пить в бане.

Какие привычные напитки и продукты нельзя брать в баню, рассказал руководитель и главврач «Клиники доктора Шишонина» Александр Шишонин.

Квас, морс и сок

Квас, кисломолочные напитки не рекомендуют пить в банный день из-за наличия в них алкоголя, хоть и в маленькой дозировке. Кроме того, они забирают энергию, которая необходима для банного детокса.

«Квас, морс, сок – воспринимается организмом как еда, и включается режим пищеварения. Организм начинает "кушать", и все потоки энергии уходят в область кишечника», — объяснил врач.

Сок, в особенности пакетированный и бутилированный, не слишком полезен из-за высокого содержания сахара. Свежевыжатый сок после бани тоже вреден из-за содержания фруктозы.

«Все сладкое – удар по печени и снижение метаболизма. Баня ускорила, усилила ваш обмен веществ, не стоит тормозить его сладкими морсами, соками, компотами», — пояснил Шишонин.

Чай и кофе

После бани у человека расширены все сосуды, каждая клетка тела активно насыщается кислородом. А кофеин и танины, которые содержатся в кофе и чае, дают сосудосуживающий эффект. В результате они тормозят процесс очищения.

Пиво

«Алкоголем вы сведете оздоравливающий эффект к нулю. И не существует безопасной дозы алкоголя, кто бы ни утверждал обратное. После бани расширены все сосуды, все капилляры. Системы регенерации работают в усиленном режиме, и даже одной рюмкой вы все это отравите», — цитирует Роскачество Шишонина.

Он отметил, что пить пиво и другие напитки с градусом нельзя до, вовремя и после бани. В ночь после посещения парной идут регенераторные процессы даже во сне, так как ночью повышается уровень соматотропного гормона. Это позволяет организму избавляться от лишнего, худеть.

Соматотропный гормон – один из ключевых регуляторов процессов роста и развития человека. Он контролирует обмен веществ и помогает сжигать жир.

Шашлыки

Доктор также советует отказаться от самой популярной традиции бани — после парилки отведать шашлыков. Шушарин предлагает в этот день вообще не есть шашлыки и мясо.

Шашлык трудно переваривается из-за превращения белков в более сложные и тяжелоусваиваемые соединения, поэтому возникают запоры, диарея и вздутие. Все это плохо совместимо с процессом очищения организма.

Идеальное меню для бани

Пить лучше обычную воду комнатной температуры для поддержания водного баланса, приблизительно около 1 литра воды на два–три захода в парилку. Подходит и минеральная вода.

«Из напитков я рекомендую после бани пить либо воду, либо травяные настои. Можно заварить себе пион, валерьяновый сбор, зверобой. Это идеальный вариант. Травяные сборы можно выбирать на свой вкус, это могут быть листья и плоды смородины, мята, чабрец», — сказал врач.

После бани садиться за стол не раньше, чем через час, когда все очищающие процессы пройдут, баланс энергии выровняется и организм будет готов к перевариванию пищи.

Ужин после бани должен быть легкий. Лучше всего подойдет рыба, морепродукты, овощи. Основную часть должен составлять белок, это поможет организму в регенерации.