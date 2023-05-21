Мысли о сексе в бане будоражат воображение, но одновременно пугают — рисками слабой эрекции и вреда для здоровья. Стоит ли практиковать интим в парилке, и чем опасен или полезен секс в бане на самом деле?

В парилке обнаженные, мокрые, расслабленные мужчина и женщина могут легко возбудиться, глядя друг на друга. После заигрываний возникнет желание логичного продолжения.

Но тут мужчина может задуматься, а все ли пройдет хорошо? Будет ли у него стойкая эрекция, и в какой позе они не заденут раскаленную печку? Сексолог рассказала, насколько оправданы подобные сомнения и есть ли вообще плюсы у интима в бане.

Плюсы секса в бане

Главная польза интима в бане — психологическая, как индивидуальная, так и для отношений. И это связано не только с экстравагантностью места.

Расслабление и яркий оргазм

Большинство женщин просто не знают, как не быть в состоянии напряжения. Даже в постели женщина чаще всего не может отключатся полностью, пытаясь держать под контролем что-то еще. Например, дома побаивается, что могут застукать дети или родители.

Баня, особенно если она закрывается изнутри, дарит гарантированное уединение и чувство безопасности.

«Баня, тепло, умеренное парение, скрабирование, массаж расслабляют тело. Расслабление является залогом максимального возбуждения и яркого оргазма у женщины», — прокомментировала Sibnet.ru сексолог Юлия Ермолина.

Возвращение страсти

У каждой пары есть несколько сложившихся сексуальных сценариев, например, секс в кровати в выходной после просмотра фильма. Такие повторяющиеся вещи делают интимную жизнь скучной, страсть уходит.

И если пара ходит париться редко, то секс в бане — это то, что «доктор прописал».

Домашние варианты, вроде миссионерской позы или позы «ложечки» в парилке не получатся. Можно попробовать позу наездницы спиной к мужчине, сидя на скамье, или «догги-стайл», когда оба партнера стоят, а женщина облокачивается руками на скамейку или стол.

Необычная обстановка, уединение, расслабление, новые или давно забытые позы — это безусловно станет ярким событием в монотонной сексуальной жизни супругов.

Яркая прелюдия

Секс — это не только соитие, но и другие этапы, в том числе прелюдия, а соблазнением партнера и наращиванием возбуждения часто пренебрегают. Баня — отличное место, чтобы это исправить.

«В бане можно разнообразить опыт мыльным массажем. Вместо мочалки можно использовать свое тело, но даже с мочалкой этот процесс можно превратить в очень чувственный и возбуждающий. Медленно и нежно помассируйте все тело партнера, уделяя особое внимание эрогенным зонам на теле, а затем в генитальной области», — предложила сексолог.

Медлительность

Страстный, бурный секс в условиях душной и тесной парилки — плохой вариант. Поэтому здесь подойдет «ленивый» контакт. Если для пары это редкость, то тоже внесет разнообразие в интимную жизнь.

«Меняйтесь периодически с партнером местами, пусть один будет чуть активнее, а второй выполняет пассивную роль», — посоветовала специалист.

Минусы секса в бане

Основные минусы связаны с противопоказаниями по здоровью, риском неудачи у мужчины, запретом на повышенный темперамент в сексуальном процессе и рисками травм.

Здоровье

Даже просто ходить в баню можно не всем. Если у человека проблемы с сердцем, почками, обострилась хроническая болезнь, или он простужен, парение может только усугубить состояние.

Парилка сама по себе для любого человека — повышенная нагрузка на организм. И если человек плохо переносит баню, кружится голова, темнеет в глазах, то не стоит добивать организм еще и сексом.

Если очень хочется, для интима лучше выбрать не парилку, а более прохладное место, например, предбанник или крытую веранду.

«Любые напитки с градусом я рекомендую исключить! Тем более алкоголь в большинстве случаев притупляет ощущения и делает оргазм более размытым», — отметила Ермолина.

Слабая эрекция

У мужчин в бане может снижаться эрекция. Дело в том, что организм может реагировать на жару как на стресс, и тогда все ресурсы бросает на то, что первостепенно в данную минуту — выживание, а не размножение.

«Но если же сердечно-сосудистая система мужчины нормально переносит баню, то и никаких проблем не должно быть», — отметила эксперт.

Поэтому, если мужчина уже испытывал проблемы с эрекцией, или не переносит жару, то возможно, этот вариант не для него. Хотя всегда можно найти альтернативу, например, оральный секс.

Угроза зачатию

Баня действительно негативно влияет на фертильность спермы, но рассматривать этот способ как вариант предохранения от нежелательной беременности не стоит.

В Японии существовал необычный способ контрацепции «яйца самурая». Мужчина замачивал мошонку в горячей ванне на 45 минут ежедневно, от чего нарушалась выработка сперматозоидов.

Травмы

А вот если беременность планируется, напротив, нужно избегать мужского перегрева.

В бане может быть скользко, а также есть очень горячие детали. Поэтому надо обращать внимание на выбор места для яркого процесса.

Иначе секс может закончиться раньше времени, и пара отправится в кабинет травматолога с ушибами, растяжениями или ожогами от каменки или печки.