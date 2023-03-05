Знание техник и способность делать экстремально глубокий минет — вовсе не залог удовольствия для мужчины. Чему надо научиться женщине, чтобы взаимодействовать с партнером на уровне сексуально интеллекта и как делать минет, чтобы он был самым улетным ощущением в жизни мужчины?

1. Изучить мужчину

Часто девушки, посмотрев видеоуроки, найденные по запросу «как делать минет», или пройдя тренинги по оральным техникам, убеждены, что полученные навыки обязательно понравятся ее мужчине. Это заблуждение и большая ошибка.

Необходимо изучать и знать потребности конкретного партнера. Места на его теле, где и какие прикосновения возбуждают больше всего, индивидуальные эрогенные зоны. Нужно задаваться вопросом — как делать минет ЭТОМУ мужчине. И искать ответ не в поисковиках, а непосредственно в постели с ним.

«Во время оральных ласк нужно выстраивать связь с мужчиной не только на уровне его члена, но и на уровне сознания», — говорит на своем YouTube-канале психолог, кризисный семейный консультант и коуч Марк Бартон.

Он советует поговорить с мужчиной, расспросить — где и какие прикосновения ему нравятся. Если партнер стесняется или не уверен сам, поиграть — завязать ему глаза, руки и начать притрагиваться руками, губами, языком… И тогда станет все понятно.

«Мужчина может обозначить точки на члене, где ему нравится, а женщина их запомнить. Но передвижение по этим точкам может быть абсолютно разным…», — подчеркивает эксперт.

2. Разнообразие

«Можно делать это быстро (оральные ласки), можно делать медленно, можно делать глубоко, можно поверхностно, можно при помощи руки, можно без руки, можно посасывая, можно полизывая…”, — приводит примеры психолог.

Еще одна важная составляющая разнообразия — когда делать минет. То есть это не только разные оральные техники, но и спонтанность, неожиданность для мужчины. Например, как только пришел домой или перед работой, когда уже обулся, взял в руки портфель. Или во автомобиле…в пробке.

«Разнообразие сексуальной жизни придает, раскрывает совершенно новую палитру красок в отношениях», — уверяет консультант.

3. Не только член

Очень многие женщины зациклены только на головке члена, считая ее главной и единственной эрогенной зоной мужчины. Но важны и «окрестности» полового органа.

«Есть ствол члена, есть яички, мошоночка, пространство под яичками, есть лобок… У очень многих мужчин чувствительная внутренняя часть бедер … (Можно) гладить в области ануса ручкой во время минета, пальчиком просто трогать», — перечисляет варианты консультант.

4. Не травмировать

Иногда мужчина старается избегать минета, а женщина, не понимая причин, теряется, расстраивается. Дело может быть в том, что мужчине неприятно или даже больно, но он боится сказать это своей партнерше, чтобы не обидеть. А что в перспективе? Частый сценарий — угасание сексуального темперамента в паре и измены. Поэтому с проблемой травматичных оральных ласк необходимо разбираться.

От чего это зависит? От техники минета в первую очередь. Многие женщины научились делать минет смотря порнографические фильмы, но в реальной жизни все не так.

«Когда женщина засовывает в рот и как перфоратор начинает долбить лбом в лобок, думая, что если делает это активно и очень глубоко… Могу рассказать разные истории. Это и вывихи члена…», — говорит психолог.

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Кто-то делает больно и наносит травмы зубами. Здесь нередко причина в особенностях строения челюстей женщины.

«Есть женщины, у которых полость рта устроена таким образом — как бы рот не раскрывать, все равно будет подгрызать...», — говорит эксперт.

Поэтому здесь важно включать фантазию. Всегда можно найти решение. Главное — доверительный разговор и понимание того, что, где и как нравится мужчине.

5. Получать удовольствие

Большая часть девушек этого не делает. Чего? «Вы не кайфуете во время того как делаете своему мужчине минет. Вы не испытываете удовольствие и тем более не транслируете это, то есть ваш мужчина не чувствует, что вам нравится», — отвечает психолог.

И добавляет: «Когда женщина издает стоны, причмокивает, дышит глубоко, ее тело изгибается, делает какие-то движения бедрами, она при этом может где-то себя трогать ручкой, притрагиваться к своему телу, вести себя как змейка-чародейка… Безусловно это сводит мужика с ума».

Если мужчина не только получает физическое удовольствие, но и осознает, видит, ощущает, что он источник наслаждения для женщины, то для него это абсолютно улетное, фантастическое состояние. И к такой женщине он будет возвращаться снова и снова.