НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Названа самая лучшая игра 2023 года

Источник:
Sibnet.ru
691 0

Самой высокооцененной игрой 2023 года по версии агрегатора рецензий и журналистских оценок Metacritic стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Эта игра — эксклюзив для Nintendo Switch.

На сайте Metacritic получила оценку 96 баллов из 100, что является самым высоким результатом среди всех релизов 2023 года. На втором месте с оценкой 94 балла из 100 еще один эксклюзив для Nintendo Switch — ремастер Metroid Prime.

Аналогичный результат — у новой версии игры «Ведьмак 3: Дикая охота», которую разработчики выпустили с графическими улучшениями. Замыкают тройку лучших Tetris Effect: Connected и ремейк Resident Evil 4 с оценкой 93 балла из 100.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла 12 мая 2023 года. Это прямое продолжение игры 2017 года The Legend of Zelda: Breathe of the Wild, которая приобрела культовый статус.

Еще по теме
Покупатели новейших видеокарт GeForce RTX получат Diablo IV
Вышедший Redfall назвали «худшей игрой года»
Dota 2 получила революционный патч
Вышел трейлер фотореалистичного шутера Unrecord
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Игра «Знаток истории» стартует на Sibnet.ru
Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ
Киев прокомментировал исчезновение главкома ВСУ Залужного
Лукашенко пропустил завтрак с Путиным в Кремле
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Путин объявил переломный рубеж для человеческой цивилизации
43
Начался штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
38
Парадная речь Путина вызвала восторг на Западе
29
Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ
27
Минобороны опровергло сообщения о прорыве российской обороны