Названа самая лучшая игра 2023 года

Самой высокооцененной игрой 2023 года по версии агрегатора рецензий и журналистских оценок Metacritic стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Эта игра — эксклюзив для Nintendo Switch.

На сайте Metacritic получила оценку 96 баллов из 100, что является самым высоким результатом среди всех релизов 2023 года. На втором месте с оценкой 94 балла из 100 еще один эксклюзив для Nintendo Switch — ремастер Metroid Prime.

Аналогичный результат — у новой версии игры «Ведьмак 3: Дикая охота», которую разработчики выпустили с графическими улучшениями. Замыкают тройку лучших Tetris Effect: Connected и ремейк Resident Evil 4 с оценкой 93 балла из 100.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла 12 мая 2023 года. Это прямое продолжение игры 2017 года The Legend of Zelda: Breathe of the Wild, которая приобрела культовый статус.