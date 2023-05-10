Хищные цветы распустились в ботсаду ТГУ. ФОТО

Около 30 хищных растений, среди которых поедающий лягушек непентес и растение-кобра, стали доступны для посетителей в Сибирском ботаническом саду ТГУ.

«Непентесы и цефалоты образуют выросты на кончиках листьев, напоминающие "кувшинчики", которые привлекают свою жертву цветом и запахом. Непентес – самое крупное плотоядное растение. Его жертвами могут стать не только насекомые, но и мыши, ящерицы, птицы или жабы», – рассказал директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров.

Листья саррацении по форме напоминают трубку, в которую попадают насекомые, привлеченные сладким нектаром. В составе листьев присутствует пищеварительный сок с ферментами и кислотами, он «переваривает» попавшееся в ловушку насекомое.

Необычную форму листа имеет дарлингтония – растение-кобра. У нее характерная форма ловушек, напоминающих змею, приготовившуюся к атаке. Ловушки-накопители выделяют резкий запах, который привлекает насекомых. Они попадают внутрь и больше не могут выбраться.