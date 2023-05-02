Поставлен новый рекорд по сборке кубика Рубика необычным способом

Братья подростки из Китая собрали кубик Рубика за рекордно быстрое количество времени — 12,1 секунды.

В сборке кубика Рубика была задействована правая рука одного мальчика и левая рука второго. По словам братьев, добиться синхронности им было сложно.

«Мы долго тренировались, и побить это рекорд было очень сложно. Предыдущий рекорд был где-то 12,5-12,6 секунды, и мы побили его с очень небольшим отрывом», — сказал рекордсмен Ван Ибо в сюжете «Известий».

Ван Ибо устанавливал и другие рекорды, связанные с кубиком Рубиком. Например, он показал самое быстрое время сборки головоломки при набивании мяча.

Последний рекорд по самой быстрой сборке кубика Рубика традиционным способом принадлежит американскому подростку Патрику Понсу. Он справился с головоломкой за 4,69 секунды и на это ему потребовалось 17 движений.