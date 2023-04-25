Как работает посуточная тарификация в «Облачных играх» от РТК

Абоненты Ростелекома (РТК) имеют возможность сэкономить на облачных играх — оформить суточную подписку за 75 рублей.

Сервис облачного гейминга позволяет играть в самые требовательные к ресурсам игры даже на старом компьютере, планшете и смартфоне. Дело в том, что они запускаются на удаленных высокопроизводительных серверах, а игроку передается только видеопоток.

Месячная подписка на облачные игры от Ростелекома стоит 1490 рублей (для абонентов интернет-тарифа «Игровой» — 990 рублей). Но есть люди, которым не нужен полный месячный доступ к этому сервису. Им он требуется эпизодически, например, в отпуске или командировке, вдали от домашнего игрового компьютера.

Для таких геймеров компания запустила опцию «Облачные игры GFN.RU» с возможностью посуточной оплаты — 75 рублей в сутки. Это посильно любому любителю игр. Для этого достаточно быть абонентом Ростелекома и за несколько кликов оформить подписку.