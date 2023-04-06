Роуминг Ростелекома добрался до Лесото

Ростелеком обновил условия и список стран в международном роуминге. Изменения начнут действовать 12 апреля 2023 года.

Новым направлением роуминга стало Лесото.

На территории Сирии стала доступна услуга передачи данных.

На территории Белиза, Кирибати и Сирии стала доступна опция «Безлимитный интернет за границей» с максимальной скоростью интернета до 200 Мб.

На территории Боснии и Герцеговины и Макао увеличен объем трафика на максимальной скорости по опции «Безлимитный интернет за границей» до 400 Мб.

Услугами «Передача данных в международном роуминге» и «Роуминг международный» можно управлять в Едином Личном кабинете. Стоимость звонков, СМС и интернета, проверить баланс, подключить или отключить услуги поможет роуминг-меню *115#.