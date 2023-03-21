Кто перепел песню «Батарейка» группы «Жуки»

Песня «Батарейка» вышла в 1999 году и сделала группу «Жуки» по-настоящему популярной. Сейчас композицию чаще исполняют под гитару во дворах, но некоторых она так вдохновляет, чтодело доходит до записи каверов.

Группа «Жуки» была основана в 1991 году Валерием Жуковым из Бийска (Алтайский край). Много лет музыканты не могли прославиться. Но в 1999 году с выходом «Батарейки» артистов узнали. Первый клип группы «Жуки» был снят именно на эту композицию.

«Батарейку» часто используют в оригинальных песнях современные музыканты. Например, исполнители Татем и Воскресенский в сингле «Батарейка» 2022 года использовали слова из песни «Жуков» — «У любви у нашей села батарейка».

Полноценный кавер на трек записал рок-проект Three Days Grace в 2018 году. Клип на YouTube собрал более 1,3 миллиона просмотров.

В 2021 году в восьмом сезоне проекта «Голос. Дети» семилетний Мирон Проворов открыл своим выступлением с «Батарейкой» слепые прослушивания.

Мальчик сам аккомпанировал на гитаре и очень душевно пел песню «Жуков». К ребенку тогда развернулись все наставники.

Существует и немецкая версия «Бататрейки». Она называется «Akkumulator», а спела ее новосибирская группа Sturmmann в стиле электронного рока.

Кавер на немецком вышел в 2018 году и вызвал восторг у слушателей. «У любви нашей сел аккумулятор» назвали в Сети шедевром, а также многие назвали этот вариант лучшей версией «Батарейки».