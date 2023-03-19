Министр юстиции Германии пообещал арестовать Путина

Министр заверил, что выполнит требование Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина, если «его нога ступит на территорию Германии».

«Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом <...> и попросит об исполнении требования. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию, и передать его МУС», — приводит РБК заявление Бушмана.

Международный уголовный (МУС) выдал ордер на арест Путина, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд подозревает их в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Речь идет о решение российских властей вывести в безопасное место детей из интернатов, расположенных вблизи зоны боевых действий.

В Кремле назвали это решение суда в Гааге «неприемлемым». Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что оно «юридически ничтожно». Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не несет.

Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал решение МУС. Он назвал суд «важным учреждением». Комментируя решение МУС в отношении Путина, Шольц заявил, что «никто не может быть выше закона».