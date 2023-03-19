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Министр юстиции Германии пообещал арестовать Путина

Источник:
РБК
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Министр юстиции Германии Марко Бушман
Министр юстиции Германии Марко Бушман
Фото: Sandro Halank, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Министр заверил, что выполнит требование Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина, если «его нога ступит на территорию Германии».

«Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом <...> и попросит об исполнении требования. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию, и передать его МУС», — приводит РБК заявление Бушмана.

Международный уголовный (МУС) выдал ордер на арест Путина, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд подозревает их в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Речь идет о решение российских властей вывести в безопасное место детей из интернатов, расположенных вблизи зоны боевых действий.

В Кремле назвали это решение суда в Гааге «неприемлемым». Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что оно «юридически ничтожно». Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не несет.

Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал решение МУС. Он назвал суд «важным учреждением». Комментируя решение МУС в отношении Путина, Шольц заявил, что «никто не может быть выше закона».

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Политика #Мир
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