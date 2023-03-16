Вмешалась Госдума: чем закончится бунт сотрудников Wildberries?

Забастовка владельцев и сотрудников пунктов выдачи Wildberries в разных городах России подняла проблему бракованных товаров на маркетплейсе, правомерности оплаты труда и взимания штрафов. К ситуации подключились прокуратура и Госдума.

Во вторник, 14 марта начали закрываться ПВЗ (пункты выдачи заказов) Wildberries в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Акцию организовали бизнес-партнеры Wildberries в общем телеграм-чате «MEGA бунт». Руководству Wildberries предъявили ряд требований для исполнения до субботы, 18 марта.

К «бунту» присоединились не все города и даже не все пункты выдачи — из-за страха увольнения. Но участников забастовки оказалось достаточно, чтобы тема вошла в топ новостных лент и тренды соцсетей. Если верить соцсетям, то бастующих пунктов выдачи — сотни.

Из-за чего бастуют сотрудники ПВЗ?

По новым правилам, если вещь возвращается по браку или как неверное вложение, сотруднику пункта выдачи ставят «подмену» (как будто он подменил вложение) и высчитывают стоимость товара с него.

Участники забастовки потребовали от маркетплейса аннулировать долги по таким «подменам», предоставить пунктам возможность оспаривать удержания и списания и списывать только доказанные долги. А также выводить из оборота бракованные товары (сейчас они не списываются и ходят от одного покупателя к другому).

Многие менеджеры пунктов выдачи написали в соцсетях, что с такой системой штрафов остаются в минусе, ничего не заработают, кроме долгов, хотя никак не могут повлиять на качество товара и содержание заказа. Сотрудник ПВЗ только получает упакованные заказы от Wildberries и выдает их покупателям. Это как почтальону отвечать за содержание письма.

В среду добавилось новое требование — восстановить на рабочих местах всех уволенных бастующих.

Wildberries отреагировал жестко

Достучаться до руководства Wildberries недовольные решили с помощью закрытия пунктов выдачи. Но компания церемониться не стала. Начались расторжения договоров.

При этом сначала Wildberries сообщал СМИ, что никакой забастовки нет. Якобы это единичные случаи претензий от людей, которые даже не подтвердили документально свои отношения с компанией, и речи о закрытии ПВЗ не идет.

Позже представитель Wildberries прокомментировал СМИ: «Как мы вчера и предупреждали — с "партнерами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности».

Далее в соцсетях от менеджеров пунктов выдачи появилась информация о том, что Wildberries вывозит товары, а «бунтующие» сотрудники получают уведомления об увольнении (путем блокировки «Аккаунта исполнителя»).

#Торговля Почему упаковка продуктов становится меньше

Правда, уже в четверг Wildberries разослал по СМИ информацию о том, что сервис оспаривания начислений за подмену товаров улучшен, а списания денег за эти «подмены» приостановлены до доработки системы.

«Подмены товаров – крайне чувствительная для предпринимателей–продавцов товаров проблема, которой мы вместе с ними активно занимаемся», — говорится в сообщении Wildberries.

Также компания подчеркнула, что усилила каналы обратной связи. Ежедневно рассматривается порядка 3 тысяч тикетов (электронных обращений) по проблемным ситуациям. И к текущему моменту отменены более 10 тысяч некорректных штрафов за подмены товаров.

Подключились власти

Первыми на «бунт» в Wildberries отреагировали работники прокуратуры Московской области, они начали проверку соблюдения трудовых прав работников ПВЗ.

Депутаты Госдумы также занялись проблемой. Парламентарии связались и с компанией, и с бастующими. И провели встречу.

«Есть технические вопросы, которые в силу возможного непонимания со стороны владельцев ПВЗ, возможно, восприняты в штыки. Но компания Wildberries сказала, что они готовы разъяснить свою позицию, где-то, может быть, отменить какие-то автоматизированные решения и перевести их обратно в ручной режим, но это уже техника», — цитирует РБК депутата Валерия Гартунга.

По его впечатлению, компания заинтересована в том, чтобы избежать подобных публичных случаев в будущем. И есть заинтересованность погасить текущий конфликт как можно скорее.

Со стороны Wildberries, по словам депутата, «проявлена добрая воля», а именно: «Они готовы разобрать все претензии, которые им были озвучены. Мы передали изложенные требования представителей ПВЗ. Компания Wildberries взяла тайм-аут на то, чтобы изучить эти требования. Там есть и частные требования, есть и общие требования».





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как выбрать онлайн по отзывам и размерной сетке

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев добавил, что, по данным Wildberries, 15 марта не работали лишь 15 ПВЗ по всей стране, из них два относятся к партнерам, а остальные — к самой компании. Всего у Wildberries 33 тысячи пунктов выдачи, из них 15 тысяч принадлежат партнерам.

Юристы комитета ГД по контролю изучат, какие поправки в законодательство можно внести, чтобы таких ситуаций больше не повторялось не только с Wildberries, но и с другими маркетплейсами, сказал Гусев. Возможно депутаты примут закон, который «запретит компаниям изменять условия договоров со своими сотрудниками в одностороннем порядке».

Кроме того, если юристы установят факты нарушения действующего законодательства, то парламентарий готов обратиться в антимонопольные и правоохранительные органы.

А как же репутация?

«Бунт» в Wildberries активно освещается в СМИ и соцсетях. Огромная армия покупателей следит за новостями. Клиенты волнуются — смогут ли забрать свои товары и вернуть те, что не подошли, и бракованные.

На долю Wildberries приходится 23% всех онлайн-продаж в России. По данным за первое полугодие 2022 года, оборот компании составил 1,1 триллиона рублей, аудитория сайта достигла 120 миллионов, было сделано почти 604 миллиона заказов.

Но, как ни удивительно, эксперты считают, что эта ситуация вряд ли станет черным пятном на репутации компании и ударит по объему продаж.

«Это огромная сеть, монополист и системообразующий маркетплейс, в котором в любом случае многие предпочитают открывать бизнес. Если текущих партнеров не устраивают условия работы – то либо у сторон все же получится найти компромисс, либо будет обновление участников», — прокмментировала Sibnet.ru гендиректор агентства PR-девелопмент Алла Аксенова.