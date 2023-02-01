«Похудевшие» продукты: как перехитрить шринкфляцию?

Литр молока, десяток яиц, чтобы купить такой набор продуктов придется поискать на полках. Производители часто меняют фасовку продуктов не заметно для покупателя. Дома они обнаруживают, что в бутылке молока только 950 миллилитров, а в упаковке всего девять яиц. Зачем компании уменьшают вес товара и как выгодно покупать в такой ситуации?

Когда компании уменьшают вес продукта, это называют шринкфляцией (от английского «shrink» – сжиматься), или даунсайзингом (от англлийского «down» – вниз и «size» – размер). Цена товара остается той же, но изменяется вес и объем.

Это маркетинговый ход появился в США в середине 70-х годов прошлого века, когда в стране был экономический спад. Тенденция распространилась в Европе и России.

Зачем производителю уменьшать продукты?

Покупатели остро реагируют на изменение цены, они следят за ними. Если у производителя растут расходы на производство молока, хлеба или шоколада, но он не хочет шокировать клиента, он начинает уменьшать граммовку.

Иногда это становится заметно визуально, например, что булка хлеба уменьшилась. Но по упаковке гречки не каждый поймет, что она «похудела» с килограмма до 900 граммов.

Покупатель при этом начинает платить больше за товар, но не замечает этого. За 90 рублей он покупает не килограмм риса (9 рублей за 100 граммов), а 900 граммов (10 рублей за те же 100 граммов).

Как покупать выгодно

Единственный способ обойти шринкфляцию — внимательно проверять вес и пересчитывать стоимость.

На сайте «Мои финансы» предлагается формула. Нужно цену продукта разделить на количество граммов на миллилитр продукта (указано на упаковке), умноженную на 1000 граммов (миллилитров).

В случае с молоком объемом 900 миллилитров за 72 рубля и объемом 970 миллилитров за 75 рублей расчеты будут выглядеть так: 72: 900 * 1000 = 80 рублей на литр. 75: 970 * 1000 = 77,32 рубля на литр. То есть, бутылка молока объемом 970 миллилитров выходит выгоднее на 2,68 рубля.

Для похода в магазин можно воспользоваться одним из калькуляторов покупателя. Их много в интернете и в магазинах приложений. Стоит выбрать удобный для себя и установить на смартфон.