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Wildberries начал увольнения бастующих сотрудников

Источник:
Sibnet.ru
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Руководство маркетплейса Wildberries начало расторгать договоры с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которые участвуют в забастовке, сообщается в телеграм-канале «Вайлдберриз. Правда сотрудников».

При этом владельцы ПВЗ считают, что рассылаемые уведомления не являются корректными — из них неясно, какая оферта расторгается и кому адресован документ.

В уведомлениях указывается, что аккаунты бастующих пунктов выдачи заказов будут деактивированы. При блокировке ПВЗ руководство Wildberries ссылается на пункт 10.2 оферты, который разрешает заказчику в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

Фото: © t.me/wb_pravda_sotrudnikov

Часть владельцев и сотрудников ПВЗ с 14 марта объявили забастовку из-за новой оферты ретейлера — согласно документу, держателей пунктов лишили права оспаривать подмены. Наиболее массовые закрытия были в Москве, Екатеринбурге, Барнауле, Иркутске.

По новым правилам, если вещь возвращается по браку или как неверное вложение, сотруднику пункта выдачи ставят «подмену» (якобы он подменил вложение) и высчитывают стоимость покупки с него. Ранее за возврат покупателями бракованных или не соответствующих заказу товаров платил поставщик.

Бастующая группа сотрудников ПВЗ требует от руководства Wildberries создать регламент работы от приемки товара до приемки на возврат от покупателя, создать четкий регламент оспаривания долгов, установить максимальный процент списания, списывать только доказанные долги.

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Экономика #Торговля
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