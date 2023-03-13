Хакеры поставили ультиматум разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2

Участники сообщества «Вестник "Того Самого Сталкера"» «ВКонтакте» завладели материалами еще не вышедшей S.T.A.L.K.E.R. 2. Поклонники выдвинули ультиматум разработчикам и требуют извинений и русскую локализацию.

Пользователи не планируют выкладывать материалы в общий доступ, в качестве доказательств они выложили несколько скринов и артов из S.T.A.L.K.E.R. 2. Они утверждают, что в пакете данных содержатся не только изображения, но и описания квестов и катсцен, и даже подробные карты.

Участники сообщества выдвинули ультиматум GSC Game World, с требованием извиниться за недостойное отношение к игрокам из России и Беларуси, разбанить пользователя NF Star на официальном Discord-сервере и не портить из-за политики игру и вернуть в нее русскую локализацию.

GSC Game World признала утечку и призвала воздержаться от просмотра материалов. Разработчики отказались выполнять требования и в ответ в сообществе были опубликованы новые арты, включающие известных по первой части мутантов и переработанные модели.

Пользователи отреагировали положительно. Многие из них удивлены тому, что студия позиционирующая себя как украинская и лишившая поклонников русского языка в игре, подписывает концепты, общается и взаимодействует внутри себя на русском языке.

Анонсирована еще одна игра во вселенной S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — продолжение RPG-шутера про приключения в альтернативной Чернобыльской зоне с аномалиями в духе романа Стругацких «Пикник у обочины». Изначальная дата выходы игры была запланирована на 8 декабря 2022 года, но разработчики решили перенести ее на неизвестный срок. Точных данных о состоянии игры GSC Game World не предоставляет.