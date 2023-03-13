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Почти треть сибиряков боится стоматологов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Более половины жителей Сибири редко ходят к зубным врачам или не лечат зубы, 27% боятся стоматологов, говорится в опросе, проведенном банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

Больше половины сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии обращаются за помощью к зубным врачам редко, не чаще одного раза в год. 6% не делают этого никогда. 31% опрошенных лечат зубы постоянно по мере необходимости. 10% делают это часто, несколько раз в год.

Половина респондентов относятся к стоматологам с уважением, еще 23% — безразлично. 27% заявили, что, несмотря на появление в стоматологических клиниках нового оборудования и относительно безболезненных способов лечения, удаления и замены зубов, боятся зубных врачей.

55% опрошенных тратят на зубы не больше 10 тысяч рублей в год. 23% тратят от 10 до 30 тысяч рублей, 9% — 30-50 тысяч рублей, 1% — 50-100 тысяч рублей и еще 1% — свыше 100 тысяч рублей в год.

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Жизнь #Здоровье #Бурятия #Забайкалье #Томск #Омск
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