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Эксперт Ростелекома назвал российские IT-тренды

Источник:
«Российская газета»
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Программист
Фото: © Sibnet.ru

Санкции вызвали разлом технологического мира и заложили основу будущего цифрового миропорядка, при этом в 2023 году можно будет выделить четыре российских IT-тренда, заявил вице-президент по информационным технологиям компании Ростелеком Кирилл Меньшов.

Первый тренд — импортозамещение и устойчивость к санкциям. Специалистам предстоит замещать западные решения, которые в текущих условиях практически невозможно развивать и масштабировать.

Второй тренд — рост информационной безопасности. Растет риск остановки работы сервисов и кражи данных из-за повышения количества кибератак. Параллельно повышаются требования информационной безопасности.

Третий тренд — сокращение инвестиций в цифровую трансформацию. Дополнительно финансовую ситуацию осложняет повышенный спрос на отечественные решения, что вызывает рост их стоимости, отметил эксперт.

Четвертый тренд связан с персоналом — ожидается дефицит высококлассных специалистов, которые частично покинули Россию в 2022 году. В этой ситуации организациям нужно обеспечивать привлекательные условия труда для IT-кадров.

«Импортозамещение, старт крупных проектов, создание российских цифровых решений на замену зарубежных создают дополнительный спрос на айтишников. В 2023 году компаниям придется решать эту проблему», — подытожил Меньшов.

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