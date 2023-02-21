Стилист объяснила, как подбирать обувь к мини‑юбке

Модная в 2023 году мини-юбка стильно будет сочетаться в определенным цветом колготок и обувью, сообщила Sibnet.ru персональный стилист Юлия Зверева.

В холодное время года колготки рекомендуется подбирать в цвет юбки, в более теплое использовать телесного цвета 10-15 ден.

«Если юбка с принтом, то отталкиваетесь от основного цвета. Юбка в леопардовый принт будет сочетаться только с черными колготками, черная в зеленую клетку — с черными или в тон зеленому и так далее. Экспериментируйте в стиле 60-х годов», —сказала стилист.

Не стоит носить с мини-юбкой балетки и ботильоны. С балетками рост уменьшается и можно нарушить пропорции фигуры. Тоже самое и с ботильонами, они могут «порезать» фигуру, укоротить ноги.