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Стилист объяснила, как подбирать обувь к мини‑юбке

Источник:
Sibnet.ru
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Мини-юбка
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Модная в 2023 году мини-юбка стильно будет сочетаться в определенным цветом колготок и обувью, сообщила Sibnet.ru персональный стилист Юлия Зверева.

В холодное время года колготки рекомендуется подбирать в цвет юбки, в более теплое использовать телесного цвета 10-15 ден.

«Если юбка с принтом, то отталкиваетесь от основного цвета. Юбка в леопардовый принт будет сочетаться только с черными колготками, черная в зеленую клетку — с черными или в тон зеленому и так далее. Экспериментируйте в стиле 60-х годов», —сказала стилист.

Не стоит носить с мини-юбкой балетки и ботильоны. С балетками рост уменьшается и можно нарушить пропорции фигуры. Тоже самое и с ботильонами, они могут «порезать» фигуру, укоротить ноги.

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Топ комментариев

GammiPluh

Это именно так и работает, Россия не проиграет, мало того она уже побеждает на Украине... к тому же начала...

Nik3316

весь американский рынок зависит от товаров из Китая...И США это учитывают.

Uynachalnica

В голове не укладывается, куда катимся?!

GammiPluh

Они и отхватят - только не от России, а от Азии и Африки, они сейчас вливают деньги чтобы янки оттуда...