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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава Алтая посетил бойцов в ЛНР

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин побывал в Луганской народной республике, где встретился с бойцами из своего региона и привез им гуманитарную помощь, в том числе снаряжение.

Бойцам привезли новое оборудование для дооснащения бригады – тепловизоры, квадрокоптеры, радиостанции, монокуляры, рации, бинокли, купленное как за счет бюджета, так и при помощи предпринимателей, общественных организаций.

Военнослужащим также доставили посылки из дома – чай, мед, бальзамы, кедровый орех, письма от школьников и республиканские газеты. Видео встречи глава Алтая опубликовал на своих страницах в соцсетях.

Хорохордин обсудил с бойцами волнующие их вопросы, в том числе касающиеся дооснащения и поддержки семей.

«Есть единичные сообщения о том, что региональные меры поддержки предоставляются не в полном объеме. Эти обращения будут тщательно проверены, такие случаи должны быть полностью исключены», — написал губернатор.

Он добавил, что жители маленького региона не остаются равнодушными и отправили на передовую уже более 60 тонн груза. Губернатор отдельно поблагодарил их за поддержку солдат.

«Все это придает военнослужащим сил, напоминает им о поддержке земляков и, безусловно, приближает достижение целей специальной военной операции, обозначенных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Бойцы передают землякам большой привет и благодарность. У них хороший боевой настрой и уверенность в том, что наше дело — правое, Победа будет за нами!», — отметил Хорохордин.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Республика Алтай
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