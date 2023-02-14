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Эверест оказался не самой высокой горой на Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Высота Эвереста составляет 8852 метра над уровнем моря
Высота Эвереста составляет 8852 метра над уровнем моря
Фото: Vyacheslav Argenberg / CC BY 4.0

Многие люди считают Эверест в Гималаях высочайшей горой на Земле, но это не так. Самая высокая гора — Мауна-Кеа на Гавайских островах.

Высота Эвереста (его еще называют Джомолунгма), по последним данным, составляет 8852 метра над уровнем моря. В последних словах и кроется подвох. Если считать по-другому, есть гора повыше.

Высота погасшего вулкана Мауна-Кеа на Гавайских островах — 10 203 метра. Его основание находится на дне Тихого океана на глубине 5818 метров. Еще на 4205 метров вулкан возвышается над уровнем моря.

Вершина Мауна-Кеа заснежена зимою, а в ее недрах, скрытых в океанских глубине, возможно, до сих бурлит вулканическая лава.

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Жизнь #Гео
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