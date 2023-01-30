Теплый или холодный: какой свет выбрать для разных комнат

Для готовки на кухне, просмотра ТВ в гостиной или чтения в спальне нужно совершенно разное освещение. Неправильные лампы вызывают утомляемость, головные боли и сказываются на зрении. Каким должен быть свет в разных комнатах?

Существуют нормы освещения для разных помещений. Они указываются в люксах (лк). Например, в гостиной и спальне освещенность должна быть не менее 150 лк. Свет в детской и на кухне рекомендуют делать ярче — 200 лк. В ванной и туалете норма освещенности — 50 лк, а в кладовой — 300 лк.

Также важна цветовая температура. Она измеряется в градусах по шкале Кельвина (К). Теплый белый — ниже 3500 К, нейтральный белый — 3500–5300 К, холодный — выше 5300 К. Цветовую температуру указывают на упаковке лампочки.

Свет в разных комнатах

Оптимальное освещение для гостиной — нейтрально белое. Такой свет подходит и для чтения, и для просмотра телевизора, и для игр.

В спальне лучше отдать предпочтение теплому свету, он сделает комнату уютнее.

В детской используют нейтральный белый свет в диапазоне около 4000 К. Но в рабочей зоне должны быть лампы с холодным светом около 6000 К.

Общее освещение для кухни должно быть ярким. Для кухонной зоны — это лампы белого цвета, около 4000 К, а для обеденной зоны — лампы около 2700 К.

Для ванной, где обычно нет естественного освещения, необходимо выбирать лампочки, которые дают свет, приближенный к дневному, с температурой 4000-5000 К. Если комната большая, то в зоне, где установлена ванна, рекомендуют использовать теплый свет с температурой 2500-3800 К, он помогает расслабиться.

Моделировать световой сценарий можно с помощью умной лампочки. Например, в разделе «Умный дом» Ростелекома в перечне умных устройств предлагается лампа RGBW ZWave.Me со стандартным цоколем E27. Она может освещать помещение холодным или теплым оттенком белого света, а также RGB цветами.

А организовать свет в гардеробной, кладовке или большом шкафу удобно, используя датчик движения. Чтобы свет включался автоматически при открытии двери.