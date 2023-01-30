Зажигание света по хлопку, включение обогревателей перед приездом хозяев, открывание и закрывание штор по расписанию. Умный дом кажется диковинкой как когда-то казались компьютеры и смартфоны. Но системы автоматизации жилья становятся все доступнее и все глубже проникают в жизнь — многие даже не замечают, как делают первые «умные» шаги, покупая просто «прикольные и удобные» гаджеты для дома.

Но как без лишней головной боли разобраться в теме непосвященному человеку и как начать автоматизацию дома правильно и без нагрузки на кошелек?

На самом деле все не сложно. Есть «умный дом» как маркетинговый термин, а есть как система автоматизации. В первом случае умным домом называют все, что управляется — и светильник с пультом, и розетку с мобильным приложением. Во втором речь идет о системах, которые связывают воедино различные устройства и управляют ими самостоятельно — автоматически.

То есть на деле умный дом — это система датчиков и исполнительных устройств под управлением контроллера («мозга»). Датчики распознают изменение в обстановке, информируют об этом контроллер, а тот дает команду соответствующему устройству выполнить то или иное действие.

Контроллер подключен к интернету. С помощью него он информирует хозяина о произошедших событиях и получает от него команды. Человек управляет умным домом через специальное приложение на смартфоне.

Работает система по заданным алгоритмам (сценариям). Они либо прописаны изначально, либо придумываются владельцами. Так, например, при сценарии «Я просыпаюсь» умный дом утром откроет шторы, включит умную розетку с кофеваркой, а умная колонка подберет бодрую музыку.

Первый шаг

Многие начинают знакомство с системами дистанционного управления жильем с умных камер. Они наглядно показывают достоинства контроля за домашним пространством. С помощью их можно следить за животными, детьми, няней, пожилыми больными родственниками. Незаменима она и для дачи.

Современные камеры — продвинутые устройства. Они оснащаются инфракрасной подсветкой для работы в ночное время, встроенным микрофоном и датчиком движения. Подключаются к интернету посредством Wi-Fi и в режиме онлайн фиксируют события и передают уведомления и картинку на смартфон.

Чтобы не мучиться с выбором, настройкой и обслуживанием камеры лучше выбрать готовое решение — услугу видеонаблюдения от крупной компании. Такой сервис, как правило, включает хранение записей в облаке, push- уведомления о событиях (движение, звук, пересечение линии, перекрытие обзора), мобильное и web-приложение, круглосуточную техническую поддержку.

Коробочные решения

Начинающим пользователям не имеет смыслf покупать компоненты умного дома по отдельности. Нужно знать технические тонкости, например, по какому протоколу передачи данных работает устройство. Их несколько и купленные отдельно датчики и контроллеры могут не подойти друг к другу.

Идеальный вариант — коробочные решения от надежной компании. Тут можно быть уверенным, что все компоненты идеально подобраны друг к другу. Их остается только расставить по нужным местам. Если же возникнут проблемы, с монтажом помогут специалисты.

Такие удобные «конструкторы» для умного дома предлагает Ростелеком. У компании есть три комплекта. Первый — «Базовый» — включает контроллер, датчик движения, датчик открытия дверей и окон. Он подойдет для первоначального ознакомления с системами автоматизации жилья и обеспечит защиту от проникновения непрошеных гостей.

Комплект умного дома от Ростелекома Фото: © Sibnet.ru

Второй комплект — «Расширенный». Он дополнен устройствами безопасности дома. Датчик протечки даст шанс не затопить соседей снизу, датчик дыма при малейшем возгорании включит сирену и разбудит хозяев.

Третий комплект — «Управление» — научит владельца активно взаимодействовать с умным домом. Он дополнен умной розеткой. Ее в любой момент можно выключить и включить через приложение. Она избавит от синдрома «невыключенного утюга». В комплекте также есть умная лампочка, позволяющая управлять цветом и интенсивностью домашнего освещения.

Проще всего купить «Базовый» комплект, познакомиться с приложением, с особенностями работы системы, а потом уже по мере необходимости докупать дополнительные компоненты.

Комплект «Умный дом» и целой год поддержки услуги можно выиграть в «Неделе в стиле SMART», запущенной 30 января Sibne.ru совместно с Ростелеком. Это игра, в которой участникам предлагается снабдить квартиру умными устройствами. В финале — розыгрыши призов.

Расширение системы

Можно увеличить количество датчиков. Например, поставить датчики открытия на все окна и двери. Кстати, они умеют также следить за температурой и освещенностью. Есть смысл поставить устройство определения протечек не только в ванной, но и под раковиной на кухне.

Некоторые меняют все лампочки в доме на умные. Несколько умных розеток в квартире упростят жизнь больше, чем одна.

Умная розетка избавит от синдрома «невыключенного утюга» Фото: © Sibnet.ru

Есть множество других интересных устройств, например, модули для управления жалюзи, шторами и другими подвижными устройствами. Термостаты, управляющие нагревом теплых полов и выдерживающие заданную температуру в доме. Умные замки, дистанционно закрывающие или открывающие дверь посредством приложения на смартфоне.

Расширение умного дома зависит только от фантазии и материальных возможностей. Главное, чтобы эти устройства сочетались друг с другом — работали по одному протоколу передачи данных.

Голосовой помощник

Со временем незаменимым атрибутом владельца продвинутого дома обязательно станет умная колонка с голосовым помощником. Благодаря ей можно будет голосом управлять устройствами в квартире.

Умная колонка «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» Фото: © Sibnet.ru

Например, колонка «Капсула» с голосовым помощником Марусей умеет многое. Она расскажет о погоде, последних новостях, включит музыку, причем подберет песню под настроение, развлечет детей. Да и просто иногда составит приятную компанию от лица умного дома.