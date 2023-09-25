Компактная Wi Fi-камера DS-2CD-VC1W отлично подходит для обустройства умного дома с видеонаблюдением. Она настраивается за считанные минуты и удаленно управляется через приложение.

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камера DS-2CD-VC1W Фото: © Sibnet.ru

Производитель DS-2CD-VC1W — китайская компания Hikvision. Согласно исследованию IMS Research, Hikvision в настоящее время является производителем оборудования для видеонаблюдения №1 в мире. Компании принадлежат три бренда: Hikvision, HiWatch и Ezviz.

Внешний вид и комплектация

Камера поставляется в фирменной коробке из плотного картона. В комплекте с устройством идут адаптер питания, USB-кабель питания, клейкая пластина для крепления к поверхности, а также инструкция и гарантийный талон.

DS-2CD-VC1W — легкая камера, ее вес всего 400 граммов. Овальный корпус из белого пластика, собран качественно — при силовом нажатии пальцем ничего не прогибается, не скрипит. Ножка камеры устойчивая, само устройство можно поворачивать в широких пределах благодаря шарниру в основании.

комплектация камеры DS-2CD-VC1W Фото: © Sibnet.ru

На передней панели размещены микрофон, объектив с ИК-подсветкой, индикатор статуса работы камеры. Сзади — разъем для питания, динамик и совмещенная кнопка WPS/RESET, которая позволяет при необходимости сбросить настройки, а также позволяет быстро подключаться к беспроводной сети Wi-Fi. Сбоку есть слот для карты памяти MicroSD.

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Технические особенности

Одна из фишек DS-2CD-VC1W — поддержка интеллектуальной функции 3 DNR, которая эффективно подавляет шумы на картинке, которые появляются при слабом освещении или появлении в кадре быстро движущихся объектов. В результате четкость изображения значительно повышается, снижается зернистость.

Основные характеристики

Матрица: 1/4" Progressive Scan CMOS

1/4" Progressive Scan CMOS Объектив: f=2.8мм / F2.0

f=2.8мм / F2.0 Максимальное разрешение съемки: 1280x720

1280x720 Количество мегапикселей: 1

1 Угол обзора: 92 градуса

92 градуса Формат сжатия: H.264/MJPEG

H.264/MJPEG Частотный диапазон Wi Fi: от 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц

Камера поддерживает технологию WDR, что позволяет получать высокое качество изображения при любом перепаде уровней освещенности. Для этого используется математический алгоритм обработки каждого кадра, который переопределяет яркость по всему изображению.

DS-2CD-VC1W видит в полной темноте. Чувствительность оснащенного инфракрасной подсветкой объектива составляет 0.01 люкс — по уровню освещенности это соответствует безлунной ночи. Максимальная дальность действия ИК-подсветки составляет 10 метров, для помещения этого вполне достаточно.

задняя сторона камеры DS-2CD-VC1W Фото: © Sibnet.ru

Среди других особенностей камеры — динамик и микрофон. При необходимости через камеру можно общаться — например, удаленно прикрикнуть на домашнее животное, которое начало безобразничать в квартире. Благодаря поддержке карт MicroSD до 64 ГБ видеозаписи можно сохранять локально.

Как установить и подключить

Основной вариант установки — горизонтальный. При необходимости можно закрепить камеру на вертикальную поверхность, для этого в комплекте есть кусочек двухстороннего скотча. С учетом небольшого веса DS-2CD-VC1W такое крепление вполне надежно, однако поверхность должна быть гладкой и прочной.

Камера DS-2CD-VC1W настраивается с помощью «Умного дома» от Ростелекома через фирменные приложения для Android и iOS или веб-версию. При этом для использования видеокамеры быть абонентом Ростелекома необязательно.

подключение камеры в приложении Ростелекома Фото: © Sibnet.ru

В приложении необходимо зарегистрироваться и выбрать в меню раздел «Что подключить» — «Видеокамеру». Сам процесс подключения обычно занимает около двух минут. Понять, на каком он этапе, поможет светодиодный индикатор.

При подключении питания на камере он загорится красным — это означает, что устройство не видит беспроводной сети и ожидает настройки. После успешного подключения загорается синий цвет. Также индикатор может мигать красный цветом — это означает, что камера ожидает QR-код, который должна считать камера.

При установке камеры не стоит направлять объектив на источник яркого света — например, лампу накаливания. Такое воздействие может вызвать серьезные повреждения матрицы и порче устройства.

При первичной настройке потребуется ввести SSID и пароль от точки доступа. Как только камера успешно считает QR-код и проведет сопряжение, в приложении появится окно с информацией о том, что камера подключена.

Как управлять

При необходимости в приложении можно настроить параметры съемки — насыщенность, яркость и контрастность картинки. Снимаемое камерой видео можно перематывать, просматривать по хронометражу или событиям, делать скриншоты, скачивать на локальные носители.

Для хранения видео используется облачное хранилище. Ростелеком предлагает пользователям гибкую линейку тарифов: «Запись событий», «Полная запись» и «FullHD+». Они отличаются стоимостью и длительностью хранения архива: ролики остаются доступными в «облаке» семь, 14 или 30 дней.