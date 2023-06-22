Управляет приближением: уличная видеокамера QTECH QVC-IPC-201MZS

Видеокамера QTECH QVC-IPC-201MZS для уличного наблюдения выделяется функцией четырехкратного управляемого приближения. Это позволяет вручную выбрать оптимальный размер и детализацию просматриваемой зоны. Камера также обеспечивает высокое качество изображения и продвинутые функции видеоаналитики.

QTECH QVC-IPC-201MZS — это фактически компактный компьютер с объективом и датчиками. Она самостоятельно передает видеопоток в облачное хранилище и управляется через веб-интерфейс. При этом устройство постоянно включено и доступно удаленно из любой точки мира.

Основные характеристики

Главные фишки

1/2.8 дюйма, Starvis Sony Exmor CMOS, разрешение 2 мегапикселя3,6 миллиметра, фокусное расстояние 2,8-12 миллиметра1920x1080106 градусовдо 60 метровIP67

Управляемое приближение. QTECH QVC-IPC-201MZS оснащена вариофокальным объективом, который способен изменять фокусное расстояние. Это позволяет вручную регулировать расстояние до объекта наблюдения. При этом вариофокальный объектив в отличие от цифрового зума не портит качество изображения и не уменьшает детализацию при масштабировании.

Питание через PoE. Технология обеспечивает одновременную передачу данных и нужного для работы видеокамеры напряжения черед «витую пару», что облегчает установку, так как не требуется прокладка дополнительных кабелей питания. QTECH QVC-IPC-201MZS имеет коннектор RJ 45, которого достаточно для подключения, настройки и непрерывной работы устройства.

Ночное зрение. QTECH QVC-IPC-201MZS может похвастаться мощной инфракрасной подсветкой — ее дальность достигает 60 метров. Это означает, что даже на таком расстоянии в полной темноте камера качественно зафиксирует лицо и фигуру человека, проникшего на участок.

Технологические преимущества

Благодаря использованию светочувствительной CMOS-матрицы Sony Exmor и технологии прогрессивной развертки камера выдает высокое качество изображения даже в условиях низкой освещенности, при этом в обычных условиях обеспечивается высокая точность цветопередачи и насыщенность цветов.

Матрицы обычно делят на два типа. Самый массовый – CCD, данные об изображении в таком типе матрицы считываются последовательно из каждой ячейки. Матрицы типа CMOS более дорогие, но зато такие аппараты работают быстрее, поскольку информация собирается со всех элементов сразу.

Широкий динамический диапазон позволяет одновременно фиксировать детали как ярко освещенных, так и затемненных участков. На записях легко различимы сложные объекты — например, номера автомобилей с включенными фарами или лица с яркой фоновой засветкой.

QTECH QVC-IPC-201MZS поддерживает продвинутые алгоритмы обработки видео — так, функция 3DNR снижает шум, которые появляется при слабом освещении. Технология ROI позволяет устанавливать для особо важных участков контроля повышенное качество записи.

Функция Defog компенсирует размытость изображения, вызванную туманом или задымлением. Компенсация встречной засветки BLC обеспечит качественное изображение наблюдаемых объектов даже при сильно засвеченном заднем фоне.

Запись видео возможна с разрешением до 1920x1080 пикселей со скоростью 25 кадров в секунду. Чтобы оптимизировать нагрузку на канал связи при потоковой передаче возможна запись с меньшим разрешением — до 704x576 включительно. Интеллектуальное кодирование видео в формате Н.265+ обеспечивает минимальный размер видео при сохранении четкости.

Видеоаналитика

Камера поддерживает продвинутые функции аналитики, такие как детектирование движения, пересечение линии, перекрытие обзора, вторжение в запрещенную зону, что позволяет своевременно обнаруживать и реагировать на возможные угрозы.

Так, для настройки детекции движения достаточно в приложении выделить область контроля. Кроме этого, доступна настройка чувствительности для обнаружения в диапазоне от 1 до 8.

Аналогичная настройка есть для обнаружения и отслеживания вторгшегося в зону контроля объекта — здесь уровень чувствительности может быть выставлен от 1 до 4. При высоком уровне чувствительности упрощается обнаружение перемещающегося объекта, однако возрастает число ложных срабатываний системы.

При обнаружении любой из угроз камера сообщает об этом владельцу: на электронную почту, с помощью push-уведомления на смартфон или SMS. Кроме этого, в облачном архиве с видео создается соответствующая отметка, которая позволяет быстро найти событие в приложении или личном кабинете на ПК.

Как установить и подключить камеру

Эксплуатационные параметры камеры QTECH QVC-IPC-201MZS полностью соответствуют условиям российского климата — для устройства заявлен расширенный диапазон рабочих температур (от -40 до +60 градусов Цельсия), а также степень защиты IP67 (не боится пыли и песка, а также проливных дождей).

Таким образом, размещать уличную камеру можно без установки защитного козырька или кожуха. Монтаж возможен на любую плоскую поверхность. Прочный корпус QVC-IPC-201MZS выдерживает сильные механические воздействия — например, бросок камня или удар палки.

Для подключения установленной камеры потребуется зайти в приложение «Умный дом» Ростелекома для смартфонов iOS или Android или личный кабинет на ПК. Активация устройства произойдет сразу после введения серийного номера. Важный нюанс — камера работает через сервис Ростелекома, но с интернетом от любого провайдера.

Видео камеры уличного видеонаблюдения можно перематывать, просматривать по хронометражу и событиям, делать скриншоты, скачивать на локальные носители.

Если есть умная колонка Яндекс, можно выводить видео с камеры на телевизор с помощью голосового помощника Алисы. Для этого нужно добавить устройство в приложение Яндекса «Умный дом». После этого видео с камеры можно включать голосовой командой.

При приобретении камеры Ростелеком дарит промо-период сервиса облачного видеонаблюдения от полугода. Далее можно выбрать наиболее подходящий тариф. Они включают: «Запись событий», «Полная запись» и «FullHD+», которые отличаются длительностью хранения архива: 7, 14 и 30 дней.