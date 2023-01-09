Ростелеком на месяц дарит скидку в 100% пользования специальным геймерским интернет-тарифом «Игровой».

«Игровой» — интернет-тариф со скоростью 300 мегабит в секунду и оптимизированным подключением к игровым серверам. Кроме этого, он дает бесконечный премиум-аккаунт в популярных онлайн-играх от VK Play, LESTA и «Фогейм».

Промокоды для активации бесплатного месяца можно получить в игре «Геймерская неделя», которую Sibnet.ru проводит с 9 по 15 января совместно с компанией Ростелеком.

Для получения промокода необходимо хотя бы раз перевести праздничного зайца через лес с препятствиями и набрать стартовые баллы. После этого на странице игры станет активна кнопка «Получить промокод».

Активировать полученный бесплатный месяц можно в любой день до 28 февраля 2023 года. Скидка дается на следующий за активацией месяц — например, если использовать промокод в феврале, то бесплатным станет март.

Промокод доступен для действующих абонентов тарифа «Игровой» — если пользователь таким не является, то перед активацией бесплатного месяца нужно отправить заявку на подключение.