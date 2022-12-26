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Автоелку из 700 машин построили в Красноярске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Автоелку из 700 машин построили в Красноярске, пять машин ГИБДД украсили звезду на елке, сообщает ГУ МВД по региону.

В этом году в мероприятии приняли участие более 700 автомобилистов и пять экипажей ГИБДД. Инспекторы обеспечивали безопасность дорожного движения, помогали организаторам новогодней акции в построении автоелки, участвовали в торжественном открытии.

В завершение мероприятия пять патрульных автомобилей украсили пять наконечников елочной звезды. 

Зажег автомобильную красавицу инспектор ГИБДД словами: «Раз, два, три! Елочка, гори!». После чего все автомобили по цепочке включали свои световые приборы.


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