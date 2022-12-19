Неделя любителей кино стартует на Sibnet.ru

Время новогодних подарков началось на Sibnet.ru. «Неделя любителей кино» — это новая игра для знатоков фильмов и сериалов. Самым удачливым призы — от видеосервиса Wink и Ростелеком.

«Неделя любителей кино» — в первую очередь развлекательная игра, где шанс добиться успеха есть у каждого.

Участникам предлагаются задания, за верное выполнение которых начисляются баллы — разное количество в зависимости от сложности вопросов.

Так, в «Цитатах» надо вспомнить, в каком фильме звучала известная фраза. В разделе «Пары» собрать в пары картинки по смыслу. А «Кадры» — это четыре картинки из одного или разных фильмов, которые нужно расставить в определенном порядке.

Если в игровых вопросах сплошные неудачи, можно покрутить «Рулетку». Здесь могут выпасть игровые баллы или сувениры.

Условия и призы

Игра продлится семь дней — с 19 по 25 декабря. При этом каждый день в игре будут появляться новые задания, а значит, и новые шансы на успех.

Принять участие в «Неделе кино» могут все, но баллы за правильные ответы будут начислять только зарегистрированным пользователям.

Главный приз — умную колонку с «Марусей» — получит тот, кто наберет наибольшее количество баллов за весь период. Среди других призов — рюкзак, умная бутылка, беспроводные наушники, плед и кое-что еще. Их разыграют среди других участников игры.

«Неделя любителей кино» — только начало большого розыгрыша призов и интересных игр. Далее будут геймерская и цифровая недели и неделя в стиле Smart — целый игровой марафон. Чтобы не пропускать начало и новости интересующих игр, можно подписаться на уведомления в Telegram.