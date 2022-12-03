Землетрясение произошло на западе Тувы

Подземный толчок магнитудой 5,1 зафиксирован в субботу на западе Тувы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 31 километре северо-западнее города Ак-Довурак. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 6,5 балла по шкале MSK-64.

Сейсмологи Алтае-Саянского филиала также зафиксировали в этом районе два так называемых афтершока магнитудой соответственно 4,6 и 4,1.

Сейсмоактивность в Туве сохраняется с конца 2011 года, в республике периодически происходят землетрясения, в том числе достаточно сильные.