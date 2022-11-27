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Судья появилась на онлайн‑заседании полуобнаженной и с сигаретой

Источник:
Sibnet.ru
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Колумбийские власти отстранили от работы судью Вивиан Поланию после того, как она появилась на заседании суда в Zoom полуобнаженной и курящей сигарету в постели.

В ходе виртуального судебного заседания рассматривался вопрос, следует ли выпустить под залог человека. Трансляция запечатлела 34-летнюю судью лежащей в постели. При этом она выглядела, как будто ее только разбудили.

После слов прокурора о том, что камера включена, судья опомнилась и тут же вышла из трансляции, пишут местные СМИ.

Национальная комиссия Колумбии по судебной этике рассмотрела вопрос о неподобающем поведении судьи и вынес решение отстранить ее от работы на три месяца.

Полания объяснила свое поведение тем, что у нее случился приступ панической атаки и она, не помня себя, забралась в постель.

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Топ комментариев

pepelmetal

"украинские власти уже начали уголовное расследование" смешно звучит!

Andrei Bezd

Тем более кто эту шнягу там слушать будет

Alhazred

Да-да, дадут. Блаженны верущие... Ты то скольким мобикам уже наподдал?)))

mosquito__2010

Госпожа Зеленская ( жена президента Зеленского ) говорит : мы так еще 2 - 3 года точно продержимся. Украинская...