Судья появилась на онлайн‑заседании полуобнаженной и с сигаретой

Колумбийские власти отстранили от работы судью Вивиан Поланию после того, как она появилась на заседании суда в Zoom полуобнаженной и курящей сигарету в постели.

В ходе виртуального судебного заседания рассматривался вопрос, следует ли выпустить под залог человека. Трансляция запечатлела 34-летнюю судью лежащей в постели. При этом она выглядела, как будто ее только разбудили.

После слов прокурора о том, что камера включена, судья опомнилась и тут же вышла из трансляции, пишут местные СМИ.

Национальная комиссия Колумбии по судебной этике рассмотрела вопрос о неподобающем поведении судьи и вынес решение отстранить ее от работы на три месяца.

Полания объяснила свое поведение тем, что у нее случился приступ панической атаки и она, не помня себя, забралась в постель.