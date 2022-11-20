Как правильно выбрать скоростной роутер

Уже никого не удивить телевизором с выходом в интернет, умным пылесосом или мультиваркой. Обилие сетевых устройств в доме заставляет более ответственно подходить к организации интернета — нужен хороший роутер.

Правильный выбор маршрутизатора и его установка в подходящем месте избавят от множества проблем и обеспечат стабильный выход в сеть и качественной работой устройств.

Какие стандарты Wi-Fi бывают

Wi-Fi не стоит на месте, стандарты постоянно развиваются, поддерживают новые частоты, более высокие скорости соединения и ширину каналов. Уже сложно встретить Wi-Fi 4 (802.11n) — стандарт устарел, и на рынке чаще присутствуют роутеры с поддержкой пятого и шестого поколений.

Wi-Fi 5 (802.ac) обеспечивает скорость до 433 Мбит/с на канал. Wi-Fi 6 (802.11ax) более современный и благодаря использованию всех возможностей свое спектра частот обеспечивает втрое большую скорость — 1200 Мбит/с.

Шестое поколение позволяет передавать данные одновременно восьми устройствам без потери скорости. Это происходит благодаря пакетному режиму отправки информации и динамическому изменению радиоволн. Задержка у Wi-Fi 6 менее 10 миллисекунд, что оценят геймеры.

Все преимущества шестого поколения доступны только на поддерживающих его смартфонах и ноутбуках, однако не стоит переживать о старых телефонах и планшетах. Роутеры с Wi-Fi 6 умеют переключаться в режим пятого и четвертого поколений и корректно работают со всеми современными устройствами.

Частоты сетей Wi-Fi

Существует всего две разновидности частот — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Роутеры могут поддерживать одну из них или обе. Чем ниже частота волны, тем лучше она проходит через препятствия и распространяется на более дальнюю дистанцию.

Но у частоты 2,4 ГГц есть минус: из-за ее распространенности диапазон частот занят — маршрутизаторы создают помехи, работая на одной волне. Иногда, особенно в многоквартирных домах, устойчивая связь возможна только в зоне прямой видимости роутера.

Диапазон 5 ГГц более свободен и обеспечивает большую скорость, он не так засорен роутерами-конкурентами. Канал связи широкий и даже в многоквартирных домах всем «хватает места» и соседи не создают друг другу помех.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Какая клавиатура лучше?

Однако сигнал хуже преодолевает препятствия и в квартирах с большой площадью, даже при правильной установке роутера иногда приходится прибегать к использованию нескольких маршрутизаторов или Wi-Fi-репитеров (повторителей сигнала).

Порты для проводного соединения

Наиболее распространенными портами у современных моделей роутеров стали разъемы с поддерживаемой скоростью в 1 Гбит/с. Бюджетные устройства поддерживают и предыдущее поколение в 100 Мбит/с, но их не стоит рассматривать для активного использования сети.

Существуют и более быстрые устройства с портами в 2,5 и 5 Гбит/с, однако провайдеры пока не в состоянии обеспечить такую скорость на фоне замедления развития кабельной инфраструктуры, а роутеры с поддержкой этих разъемов стоят слишком дорого.

Три скорости роутера

В параметрах роутера оперируют тремя скоростями: провайдера (подключается в единственно возможный WAN-порт), локальная (проводная, LAN) и беспроводная связь по Wi-Fi.

За качество внешнего соединения и его скорость отвечает провайдер. Локальная скорость зависит от скорости портов роутера, подключаемого устройства и качества LAN-кабеля. Стоит учитывать, что максимальная скорость не сможет превысить скорость порта.

Например, если у телевизора порт рассчитан на 100 Мб/с, а он будет подключен к порту роутера на 1 Гб/с, то максимальная скорость в такой сети будет 100 Мб/с. В реальности даже ниже — из-за потерь в кабеле.

С Wi-Fi соединением еще сложнее. Wi-Fi 6 поддерживает скорость 1,2 Гб/с, но ее обеспечивают не все провайдеры, самые распространенные в стране скорости 500 Мб/с и 100 Мб/с. То есть скорость интернета не будет превышать тарифных лимитов даже при выборе самого современного роутера.

Дополнительно «воздушное» соединение по Wi-Fi находится под постоянным влиянием помех. Их создает бытовая техника, потребители в сети и другие Wi-Fi-сети поблизости.

В итоге скорость беспроводного соединения может быть в разы меньше возможностей маршрутизатора, а качество соединения будет зависеть от оборудования провайдера, устройств дома и по соседству.

Какой роутер выбрать

Лучше остановиться на роутерах с поддержкой Wi-Fi 6. Они дороже, но находятся на пике сетевых возможностей и станут своеобразной инвестицией в будущее домашней сети, маршрутизаторы меняют довольно редко и это тому поспособствует.

Приобретая роутер с Wi-Fi 6, можно быть уверенным, что его характеристик хватит на несколько лет. Седьмое поколение уже готовится к выходу, но еще не сертифицировано.

Частота — чем выше, тем лучше, такие роутеры быстрее, однако не стоит забывать о старых устройствах — некоторые смартфоны и ноутбуки не поддерживают современный диапазон, поэтому оптимально выбрать устройство с поддержкой 2,4 ГГц и 5 ГГЦ одновременно.

Стоит провести небольшое предварительное исследование возможностей провайдера и помнить, что роутер не сможет обеспечить скорость большую, чем предлагает поставщик интернета.

Иногда публикуются планы по модернизации сетей, тогда маршрутизатор нужно выбирать с учетом обещанных провайдером перспектив, а в некоторых случаях оператор сам предоставляет подходящее оборудование.