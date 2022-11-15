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Джим Керри стал жертвой распрей России и Канады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Джима Керри

Актер Джим Керри попал в стоп-лист канадцев, которым запретили приезжать в Россию. Поименный список опубликовал МИД.

В списке граждан Канады, которым закрыли въезд в Россию, 100 человек. В основном это политики, бизнесмены, журналисты. Но есть и представители культуры, например, актер Джим Керри.

МИД сообщил, что въезд в Россию перечисленным в списке канадцам закрыт на основе взаимности. За то, что «канадские русофобские власти считают неугодными» многих россиян.

В начале военной спецоперации Джим Керри поддержал Украину и негативно высказался в адрес президента России Владимира Путина.

Джим Керри был в России в 2001 году. Это была туристическая поездка, актер побывал в Москве и Санкт-Петербурге.

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