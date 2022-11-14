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Шаманы заколдовали новую дорогу в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Кузбасса

Движение по новой дороге от поселка Шерегеш в Кемеровской области до одноименного горнолыжного курорта открыли в выходные. Перед этим шаманы провели обряд для безопасности.

Новая дорога разгрузит единственный путь от поселка до секторов «А» и «Б», где в часы пик образовывались длинные автомобильные пробки.

«Дорога шире, по ней легче разъезжаться, по ней легче выезд к парковке», — сказал на открытии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Перед открытием шорские шаманы провели обряд, чтобы движение по новой проезжей части было безопасным и безаварийным.

Протяженность новой дороги — 2,75 километра, затраты составили почти 197 миллионов рублей. Проезд оборудован тротуаром, наружным освещением и ливневой системой.

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Жизнь #Туризм #Религия #Кузбасс
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ld_andrey

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ld_andrey

На Донбассе мотивированные люди, поэтому и тащат.

pepelmetal

Как там Биев до сих пор комбят?

Alhazred

Хватит ерничать. Россия все равно победит, как бы ты не желал обратного)))