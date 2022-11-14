Шаманы заколдовали новую дорогу в Шерегеше

Движение по новой дороге от поселка Шерегеш в Кемеровской области до одноименного горнолыжного курорта открыли в выходные. Перед этим шаманы провели обряд для безопасности.

Новая дорога разгрузит единственный путь от поселка до секторов «А» и «Б», где в часы пик образовывались длинные автомобильные пробки.

«Дорога шире, по ней легче разъезжаться, по ней легче выезд к парковке», — сказал на открытии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Перед открытием шорские шаманы провели обряд, чтобы движение по новой проезжей части было безопасным и безаварийным.

Протяженность новой дороги — 2,75 километра, затраты составили почти 197 миллионов рублей. Проезд оборудован тротуаром, наружным освещением и ливневой системой.