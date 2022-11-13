Президент России Владимир Путин внес поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ, сказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Президент России внес в Государственную думу поправку к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, в соответствии с которой человека могут лишить приобретенного гражданства Российской Федерации за дискредитацию армии, призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны, а также за участие в деятельности нежелательной НПО», — цитирует ТАСС Пискарева.

По его словам, внесенная президентом поправка абсолютно справедлива. «Если люди, дававшие при вступлении в гражданство клятву на верность России и обещавшие соблюдать наши законы, ее нарушили, они тем самым уже добровольно расторгли договор с государством», — отметил он.

Путин в конце декабря 2021 года внес проект базового закона «О гражданстве РФ». Документ расширяет перечень преступлений, совершение которых влечет за собой отзыв гражданства у лиц, ранее принятых в него.