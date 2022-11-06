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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США призвали Киев продемонстрировать готовность к переговорам

Источник:
«Интерфакс»
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США предложили Киеву продемонстрировать открытость для переговоров с Москвой по вопросам урегулирования конфликта

«Призыв администрации Байдена не означает, что она хочет усадить Украину за стол переговоров, это является продуманной попыткой обеспечить Киеву поддержку других стран, избиратели в которых опасаются продолжения войны долгие годы», — пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Как пишет издание, «усталость от Украины — это реальная вещь для некоторых наших партнеров».

Контакты США с партнерами показали сложность позиции американской администрации, которая публично обещает поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», приводит «Интерфакс» выдержки из статьи.

Заявления Киева об отказе от переговоров «вызвали обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где влияние конфликта на цены на продовольствие и топливо ощущается наиболее остро».

Тема: Военная операция на Украине
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