США призвали Киев продемонстрировать готовность к переговорам

США предложили Киеву продемонстрировать открытость для переговоров с Москвой по вопросам урегулирования конфликта

«Призыв администрации Байдена не означает, что она хочет усадить Украину за стол переговоров, это является продуманной попыткой обеспечить Киеву поддержку других стран, избиратели в которых опасаются продолжения войны долгие годы», — пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Как пишет издание, «усталость от Украины — это реальная вещь для некоторых наших партнеров».

Контакты США с партнерами показали сложность позиции американской администрации, которая публично обещает поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», приводит «Интерфакс» выдержки из статьи.

Заявления Киева об отказе от переговоров «вызвали обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где влияние конфликта на цены на продовольствие и топливо ощущается наиболее остро».