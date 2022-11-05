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Страны G7 введут потолок цен на российскую нефть

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Страны G7 в ближайшее время завершат введение потолка цен на нефть из России, соответствующее объявление было сделано по итогам встречи министров иностранных дел этих государств.

«Мы осуждаем попытки России использовать экспорт энергоресурсов и продовольствия в качестве геополитического инструмента»,— говорится в совместном заявлении.

Страны G7 планировали ввести ограничение цен на российскую нефть к 5 декабря, а на нефтепродукты — к 5 февраля. Установление потолка на нефть из России планируется в рамках восьмого пакета санкций Евросоюза.

Минфин США ранее предлагал установить цену около 40–60 долларов за баррель российской нефти. При этом Россия предупреждала, что не будет поставлять энергоресурсы странам, которые ведут такое ограничение.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Москва захочет продолжать экспортировать нефть после того, как будет введен ценовой потолок. По его словам, России нужно продавать энергоресурсы, чтобы экономика функционировала.

Членами G7 являются США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. Они призвали нефтедобывающие страны к увеличению добычи для снижения волатильности на рынке.

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