Решение премьера Британии Риши Сунака ввести запрет на добычу нефти методом фрекинга — подарок Владимиру Путину. Он обречет Англию на десятилетия борьбы с импортозависимостью и высокими ценами на энергоносители.

«Как говорил Наполеон, "когда неприятель делает ошибку, не следует ему мешать". Это высказывание вспоминается в связи с недавним решением премьер-министра Великобритании Риши Сунака», — пишет автор The Hill Роберт Брайс.

Это сравнение пришло на ум Брайсу после решения Сунака о запрете на добычу нефти методом фрекинга, гидроразрыва пласта. Фактически премьер отменил распоряжение, внесенное его предшественницей Лиз Трасс. Она отменила запрет, позволяющий добывать нефть и газ из сланцевых пластов.

Решение Сунака — подарок Владимиру Путину и катастрофа для британских потребителей и промышленников. Премьер, по мнению автора, обрекает Британию на десятилетия высоких цен на энергоносители и зависимость от импорта.

Брайс уверен, что это «Путин и его приспешники» в свое время финансировали пропаганду против сланцевого газа. Они, по мнению автора, «изощренно взаимодействовали с экологическими организациями, выступающих против добычи сланцевого газа». Делалось это для сохранения зависимости Европы от российского сырья.

«Сунак посылает сигнал нефтедобывающей и тяжелой промышленности, что Великобритания не будет использовать свои внутренние ресурсы, а вместо этого будет полагаться на импортируемую энергию», — негодует автор.

Запрет Сунака на добычу ископаемых методом гидроразрыва в Британии, должно быть, немного порадовал российского лидера, предполагает автор.