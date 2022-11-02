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Россия возобновила участие в зерновой сделке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россия возобновляет свое участие в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий, сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что это произошло благодаря посредничеству ООН и Турции. «Удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ», — говорится в сообщении.

Россия считает, что «полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения», отметили в Минобороны.

Москва объявила о приостановке сделки 29 октября — после атаки беспилотниками кораблей Черноморского флота. В Минобороны России заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины.

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом ранее назвал условиевозобновления участия Москвы в сделке. По его словам, Киев должен предоставить гарантии безопасности Москве.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Не красиво конечно США поступают. Столько украинцев угробили, оказывается всё зазря. Даже товарообороты...

Alhazred

Хлам к хламу))) Особенно в хлам в последнее время превращаются украинские объекты энергоснабжения)))...

mosquito__2010

Операторам тоже вилы. Прозападная Украина на полном подсосе уже захлебывается решениями из США. "Америка...

GammiPluh

Другими словами денег на СВО у нас хватит, оружие производим, солдаты мотивированы, население поддерживает......