Россия возобновила участие в зерновой сделке

Россия возобновляет свое участие в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий, сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что это произошло благодаря посредничеству ООН и Турции. «Удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ», — говорится в сообщении.

Россия считает, что «полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения», отметили в Минобороны.

Москва объявила о приостановке сделки 29 октября — после атаки беспилотниками кораблей Черноморского флота. В Минобороны России заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины.

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Раджепом Тайипом Эрдоганом ранее назвал условиевозобновления участия Москвы в сделке. По его словам, Киев должен предоставить гарантии безопасности Москве.