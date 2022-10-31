Игрокам «Мира танков» поставили боевые задачи

Первая цепочка боевых задач стартовала 31 октября в игре «Мир танков» в рамках события «Игровой зачет».

Абоненты тарифа «Игровой» от Ростелекома получают первую цепочку боевых задач с улучшенными наградами. Если выполнить их на танке «Т-44-100 Игровой», то в качестве награды достанется еще больше серебра, бон и 2D-стиль «Егерь».

Оставаясь на этой машине в других цепочках боевых задач, игроки также смогут дополнительно получить эксклюзивный 3D-стиль «Ни единого разрыва» для «Т-44-100 Игровой».



Полностью выполнив первую цепочку боевых задач, геймеры получат доступ ко второй цепочке. Задачи станут доступны 14 ноября. Также доступ ко второй цепочке боевых задач получат игроки, которые заслужили право участия в турнире 7x7, но выбыли из него.

После выполнение второй цепочки игровых задач игроки станут участниками розыгрыша, который пройдет 26-27 ноября. При этом абоненты тарифа «Игровой» от Ростелекома станут участниками сразу двух розыгрышей: общего и отдельного, только для обладателей тарифа.

Чтобы увеличить шансы на победу, можно выполнить боевую задачу «Дополнительный шанс. «Игровой зачет». Она будет доступна для игроков до 20 ноября.