Рейсовый автобус на Алтае слетел с трассы

Два человека пострадали в Алтайском крае после того, как из-за гололеда с трассы слетел рейсовый автобус, сообщает прокуратура региона.

Авария с автобусом, следовавшим по маршруту Благовещенка – Барнаул, произошла около села Закладное. В автобусе находились девять человек, двоим пострпадавшим помощь оказали на месте.

Как уточняет полиция, водитель 1971 года рождения, управляя автобусом «Луидор 223712», двигался двигаясь со стороны села Романово в направлении города Барнаула. Он не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся.

Организована эвакуация автобуса на дорогу, сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокуроры начали проверку инцидента, они оценят вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.

В понедельник, 31 октября, в крае и в соседней Республике Алтай из-за гололеда произошло сразу несколько аварий, в том числе с участием скорой помощи.