НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин в понедельник соберет за столом Пашиняна и Алиева

Источник:
Sibnet.ru
696 9
Фото: © пресс-служба Кпрезидента России

Президент России Владимир Путин в понедельник в Сочи соберет за столом переговоров премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба Кремля.

Накануне обострилась обстановка на границе между Арменией и Азербайджаном. Конфликт разрастается вне пределов Нагорного Карабаха, на территории которого в 2020 году шли активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга.

«Планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье», — говорится в сообщении пресс-служба Кремля.

Пашинян ранее заявил, что Армения согласилась установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным Россией.

Еще по теме
Лула да Силва стал президентом Бразилии
Кремль объяснил слова Путина о самом опасном десятилетии
Байден возмутился приостановлением Россией «зерновой сделки»
Зеленский призвал исключить Россию из G20
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинская армия попалась в российскую ловушку
Кадыров объявил на Украине операцию «Возмездие»
Расклад на таро показал сроки окончания конфликта на Украине
Неожиданный союзник России нашелся на Украине
Обсуждение (9)
Картина дня
Кличко сообщил об ударах по инфраструктуре Киева
Путин в понедельник соберет за столом Пашиняна и Алиева
Лула да Силва стал президентом Бразилии
Эволюцию спортивной гимнастики показали без СССР и России
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
55
Путин заявил о потерях ВСУ в семь‑восемь раз выше российских
37
Минобороны назвало подрывников «Северных потоков»
36
Украина получила от США первые два комплекса ПВО NASAMS
35
Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе
33
Байден возмутился приостановлением Россией «зерновой сделки»