Путин в понедельник соберет за столом Пашиняна и Алиева

Президент России Владимир Путин в понедельник в Сочи соберет за столом переговоров премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба Кремля.

Накануне обострилась обстановка на границе между Арменией и Азербайджаном. Конфликт разрастается вне пределов Нагорного Карабаха, на территории которого в 2020 году шли активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга.

«Планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье», — говорится в сообщении пресс-служба Кремля.

Пашинян ранее заявил, что Армения согласилась установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным Россией.