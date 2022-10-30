Зеленский призвал исключить Россию из G20

Россию нужно исключить из G20, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Так он отреагировал на решение Москвы приостановить участие в «зерновой сделке».

«Сейчас нужна жесткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне Большой двадцатки», — сказал Зеленский в обращении, опубликованном в своем телеграм-канале.

Украинский президент полагает, что решение Москвы усугубит ситуацию с голодом на нескольких континентах. В связи с этим России не место в «двадцатке», подчеркнул он.

G20 — неформальная организация, в которую входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Евросоюз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония.

Россия 29 октября объявила о приостановке «зерновой сделки» из-за атаки беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

Черноморская зерновая инициатива предполагала открытие одесских портов для вывоза украинского зерна и отмену санкций, которые влияли на поставки продовольствия и удобрений из России.