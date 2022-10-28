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Ростелеком выпустит смартфоны и планшеты на ОС «Аврора»

Источник:
«Коммерсант»
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Ростелеком планирует выпуск мобильных устройств на базе отечественной ОС «Аврора». Первые смартфоны и планшеты появятся к концу года, а малообеспеченным гражданам предложили подарить отечественные телефоны. 

Устройства будут иметь три версии: для гражданского сектора, бизнеса и госслужб, пишет «Коммерсант» со ссылкой на презентацию «Верхнеуровневой стратегии развития национальной мобильной экосистемы на основе операционной системы "Аврора"».

Компания рассматривает два сценария. При неблагоприятном развитии продаж планируется выпустить к 2030 году 1,5 миллиона устройств. Основными потребителями в этом случае выступят госструктуры.

В случае успеха в гражданском секторе компания планирует выпустить 65,9 миллиона устройств, но этот сценарий потребует господдержки, постепенного запрета российского ПО на иностранных ОС, ограничения параллельного импорта и субсидирования отечественных производителей.

Ростелеком предложил запустить специальную программу «Социальный телефон». В рамках федерального проекта предполагается выдача отечественных смартфонов малообеспеченным гражданам. Это позволит выйти в потребительский сегмент и помочь «социально уязвимым слоям населения».

Ростелеком оценивает потенциальный объем рынка в России в 138 миллионов устройств, из них около 80% приходится на гражданский сектор, 17% на корпоративный и 4% на госструктуры. Основной спрос, считают разработчики, обеспечат пользователи кнопочных телефонов и «цифровые агностики».

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