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Страны не поверили в возможность применения Украиной «грязной» бомбы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

США, Великобритания и Франция отказались верить в возможность применения Киевом «грязной» бомбы, говорится в совместном заявлении трех стран, распространенным американским Госдепартаментом.

«Ранее сегодня министры обороны каждой из наших стран поговорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории», — указано в документе.

Внешнеполитические ведомства США, Великобритании и Франции не верят в подобную возможность со стороны Киева, однако расценивают это как попытку использовать обвинение в качестве предлога для эскалации.

Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с министром обороны Великобритании, Франции и Турции. Российский министр довел до своих коллег озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

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Политика #Мир #Армия
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