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Россия приступила к сборке «Сферы» над Землей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ESA

Россия успешно вывела на орбиту ракету-носитель «Союз-2.1б» с первым спутником орбитальной группировки «Сфера» на борту, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» стартовал с космодрома Восточный, кроме аппарата «Скиф-Д» для «Сферы» он вывел на орбиту три спутника связи «Гонец-М». Отмечается, что ракета впервые стартовала на новом экологически безопасном углеводородном горючем — нафтиле.

Спутник «Скиф-Д» предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет. Он будет выведен на среднюю круговую орбиту высотой 8070 километров.

Космические аппараты «Гонец-М» используются для организации подвижной спутниковой связи, сбора и передачи данных от датчиков промышленного и экологического мониторинга, определения местоположения подвижных объектов.

В орбитальную группировку «Сфера» войдут 162 спутника. Проект направлен на ликвидацию так называемого «цифрового неравенства» и позволит увеличить зону широкополосного доступа в интернет на территории страны.

Фактически, «Сфера» является российским аналогом проекта Starlink американского миллиардера Илона Маска, в рамках которого на орбиту выведено уже более 2 тысяч аппаратов.

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