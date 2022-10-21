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Среднемесячная пенсия безнадежно отстанет от зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Среднемесячная страховая пенсия неработающих пенсионеров в России в 2025 году опустится ниже 30% от средней заработной платы, следует из заключения Счетной палаты.

С 2023 года пенсии неработающим пенсионерам повысят на 4,8%, а с 2024-го — на 4,6%. Совокупно индексация в 2023-2024 годах составит 20,58%. Это незначительно превышает прогнозируемую совокупную инфляцию — 18,58%.

При этом средняя зарплата к 2025 году вырастет на 25% относительно текущего года — до 80 тысяч рублей, следует из прогноза Министерства экономического развития.

В 2017 году среднемесячная страховая пенсия составляла 35% от средней зарплаты. По итогам 2022 года показатель будет составлять 31,4%. Таким образом, ожидается постепенное отставание пропорциональных размеров пенсий от зарплат.

Эксперты отмечают, что планомерное снижение соотношения между средней пенсией и средней зарплатой говорит о снижении эффективности пенсионного страхования.

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